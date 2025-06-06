Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu

        Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında, farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 16:19 Güncelleme: 06.06.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında, farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen bayramlaşma programına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Müftü Vekili Ali Üney, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Süryani din adamları ve cemaati de katıldı.

        Programa katılanların bayramını kutlayan Vali Akkoyun, birlik, beraberlik ve kardeşlik şehri Mardin'de Kurban Bayramı'nı yaşamanın coşkusunu, mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını söyledi.

        Bayramlaşma programına farklı inanç temsilcilerinin de katıldığını dile getiren Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Mardin'imizden bu birlik, beraberlik görüntüsü, özellikle bugünlerde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mardin'imiz yüzyıllardır farklı etnik yapıda farklı inançta insanların birlikte yaşadığı, yan yana komşuluk, esnaflık, yarenlik yaptığı dünyanın en özel şehirlerinden biridir. Bizler de bu birlik, beraberlik ve kardeşlik mirasını inşallah yaşayarak, yaşatarak gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmanın gayreti içerisinde olacağız."

        Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Akkoyun, "Ayrıca Gazze'de, Filistin'de İsrail zulmü altında İsrail vahşeti altındaki kardeşlerimize rabbim inşallah kurtuluş nasip eylesin." ifadesini kullandı.

        Milletvekili Kılıç ise farklı dinlerin dillerin ve medeniyetin beşiği Mardin'de bayramların birlikte kutlandığını dile getirdi.

        Metropolit Özmen de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkesin bayramını kutladı.

        Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştirmesinde önemli günler olduğunun altını çizen Özmen, şunları aktardı:

        "Geçenlerde Paskalyayı kutladık. Bugün Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Yarın başka bir bayram olacak yine hep beraberiz. Mardin'de en güzel en belirgin özelliklerinden biri de bütün bu çeşitliliğin bir zenginlik olarak ortaya çıkması. Bütün Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olması açısından öne çıkıyor. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Başta ülkemiz olmak üzere Ortadoğu'da ve dünyada barışın, huzurun ve esenliğin egemen olması için dua ediyoruz."

        Müftü Vekili Üney de medeniyetler kentinde beraber yaşama kültürünün en güzel örneğinin sergilendiğini belirterek, bayramın kardeşliğin pekişmesine, birlik ve beraberliğin devamına vesile olmasını temenni etti.

        Programa, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, gaziler ve şehit yakınları, kurumlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden devirdi!
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Kurt türlerinin en büyüğü fotokapana yakalandı!
        Kurt türlerinin en büyüğü fotokapana yakalandı!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Çatı çöktü! Kurbanlık boğa, otomobilin üzerine düştü!
        Çatı çöktü! Kurbanlık boğa, otomobilin üzerine düştü!
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"

        Benzer Haberler

        Arkadaşına hesabını kullandırıp, gelen paranın ardından tutuklanan Ömer'in...
        Arkadaşına hesabını kullandırıp, gelen paranın ardından tutuklanan Ömer'in...
        Mardin ve Batman'da Kurban Bayramı namazı kılındı
        Mardin ve Batman'da Kurban Bayramı namazı kılındı
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Kurban Bayramı mesajı
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Kurban Bayramı mesajı
        Sınırda görevli "hudut kartalları" bayramda vatan nöbetinde
        Sınırda görevli "hudut kartalları" bayramda vatan nöbetinde
        Mardin'de Dünya Çevre Günü kutlandı
        Mardin'de Dünya Çevre Günü kutlandı
        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun'dan Kurban Bayra...
        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun'dan Kurban Bayra...