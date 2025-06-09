Mardin'de trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Mardin - Diyarbakır kara yolunun kırsal Akbağ Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 17 FU 854 plakalı hafif ticari araç ile 16 U 0335 plakalı cip çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.