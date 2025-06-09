Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de trafik kazasında 9 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 20:27 Güncelleme: 09.06.2025 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 9 kişi yaralandı.

        Mardin - Diyarbakır kara yolunun kırsal Akbağ Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 17 FU 854 plakalı hafif ticari araç ile 16 U 0335 plakalı cip çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan Muhammet Arafat T. (26), Abdulkadir İ.(26), Halisa A.(39), Hatice A.(40), Cemal A.(49), Ramazan A.(37), Mesude Y.(35), Azra A.(9) ve Meryem A. (3) yaralandı.

        Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı
        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı
        Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden Turabi çıktı!
        Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden Turabi çıktı!
        İstanbul'a geliş güzergâhlarında yoğunluk!
        İstanbul'a geliş güzergâhlarında yoğunluk!
        Beşiktaş'tan kanat hamlesi!
        Beşiktaş'tan kanat hamlesi!
        Sapığı, izi sürülen araçta yakaladılar!
        Sapığı, izi sürülen araçta yakaladılar!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        "İmza yöntemi demokratik ama uygun değil!"
        "İmza yöntemi demokratik ama uygun değil!"
        Sıcaklıklar normallerin üzerinde! İstanbul'da poyraz freni!
        Sıcaklıklar normallerin üzerinde! İstanbul'da poyraz freni!
        İTÜ, Harvard öğrencilerine eğitim kapısını açtı
        İTÜ, Harvard öğrencilerine eğitim kapısını açtı
        ABD'de Arda Güler çılgınlığı!
        ABD'de Arda Güler çılgınlığı!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        15 gün süre verdi
        15 gün süre verdi
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Milei, Madrid'de İspanya hükümetine hakaret etti
        Milei, Madrid'de İspanya hükümetine hakaret etti
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti

        Benzer Haberler

        Mardin'de cip ile hafif ticari araç çarpıştı; 9 yaralı
        Mardin'de cip ile hafif ticari araç çarpıştı; 9 yaralı
        Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla zabıta tedbir aldı
        Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla zabıta tedbir aldı
        Mardin bayramı tam dolulukla geçirdi
        Mardin bayramı tam dolulukla geçirdi
        Akraba ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 10 yaralı (4)
        Akraba ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 10 yaralı (4)
        Akraba ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 10 yaralı (3)
        Akraba ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 10 yaralı (3)
        GÜNCELLEME - Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı