Mardin'de 17. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali düzenlenecek

Mardin'in Yeşilli ilçesinde 17. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali yapılacak.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 13-15 Haziran'da gerçekleştirilecek festival hakkında bilgi verdi.

Festival ile kentin kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçladıklarını kaydeden Demir, "Bizim amacımız kirazı tanıtmak değil Mardin'in değerlerini ve kültürel mirasını anlatmaktır. Kiraz bizim için bir araçtır. Mardin'in taşın, inancın, kardeşliğin ve dostluğun şehri olduğunu her fırsatta olduğu gibi bu festival aracılığıyla da dile getirme imkanı bulacağız." dedi.

3 gün sürecek festival kapsamında kortej yürüyüşü, mehter takımı ile semazen gösterileri, ses ve kiraz yarışmaları yapılacak, sanatçılar konser verecek.