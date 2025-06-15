Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Yürüyüşe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar daha sonra ellerinde Filistin bayrakları ile Birinci Cadde'den Eski Sabancı Kent Müzesi'ne kadar yürüdü.

Burada konuşan Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, Gazzelilerin direnişinin devam ettiğini söyledi.

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