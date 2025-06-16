Mardin'de "Birbirimize candan bağlıyız" sloganı ile kan bağışı kampanyası başlatıldı

Mardin'de, Valilik ve Türk Kızılay işbirliğiyle "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen kan bağışı kampanyası başladı.

Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kampanya kapsamında stant ve çadırlar kuruldu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, stant ve çadırları gezerek, kan bağışında bulunan kurum çalışanlarını ve vatandaşları tebrik etti.

Akkoyun, gazetecilere, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle hayat kurtaran bir iyilik hareketi başlattıklarını söyledi.

İlde 16-17 ve 18 Haziran'da 3 gün sürecek kapsamlı bir kan bağışı kampanyası başlattıklarını aktaran Akkoyun, vatandaşların kampanyaya destek vermesini ve kan bağışını alışkanlık haline getirmesini tavsiye etti.

Kampanyanın ilk gününde vatandaşların yoğun ilgisinden memnun kaldıklarını dile getiren Akkoyun, "Burada verilen bir ünite kan üç vatandaşımıza can oluyor. Unutmayalım ki bir gün bizler de bu kana ihtiyaç duyabiliriz." dedi.

Akkoyun, Türk Kızılayın ülke medeniyetinin en önemli kuruluşlarından biri olduğunun ve sadece Anadolu'da değil, dünyanın neresinde olursa olsun her zaman mağdurun yanında yer aldığını vurguladı.

Geçen yıl da kampanya yaptıklarını anımsatan Akkoyun, şunları kaydetti:

"Geçen yılki hedefimiz 1047 ünite kandı. Elhamdülillah, bu hedefi sadece iki gün içinde 1080 ünite olarak gerçekleştirdik. Bu yıl ise Mardin'e yakışan bir şekilde hedefimizi artırıyoruz. İnşallah bu yıl gerçekleştireceğimiz kan bağışı kampanyasında hedefimiz 2 bin 47 ünite kan. Ben inanıyorum ki bu hedefin çok çok üzerinde bir kan bağışı gerçekleşecektir."

Şu ana yaklaşık 20 kez kan bağışında bulunduğunu dile getiren Akkoyun, bir vatandaşlık görevi olan kan bağışını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Naif Yılmaz da kampanyanın düzenlenmesine katkı sunan Vali Akkoyun'a teşekkür etti.