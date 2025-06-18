Mardin'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün motosikletle araca çarptıktan sonra kaçması kamerada

Bu arada motosiklet sürücüsünün, hafif ticari araca çarptıktan sonra yaya olarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Gölcük Mahallesi'nde polis ekipleri, plakası olmayan bir motosikleti durdurmak istedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.