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        Mardin'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün motosikletle araca çarptıktan sonra kaçması kamerada

        Mardin'in Midyat ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün, hafif ticari araca çarptıktan sonra yaya olarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:49 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:49
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        Mardin'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün motosikletle araca çarptıktan sonra kaçması kamerada
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        Mardin'in Midyat ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün, hafif ticari araca çarptıktan sonra yaya olarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Gölcük Mahallesi'nde polis ekipleri, plakası olmayan bir motosikleti durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü motosikletle, kaçmaya çalıştığı sırada hafif ticari araca çarptı.

        Sürücü, motosikleti bırakarak yaya olarak olay yerinden kaçtı.

        Ekipler, kimliğini tespit ettiği sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Bu arada motosiklet sürücüsünün, hafif ticari araca çarptıktan sonra yaya olarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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