Mardin'de tarlaya devrilen otomobildeki baba ve kızı yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu baba ve kızı yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu baba ve kızı yaralandı.
Akyazı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ADR 698 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü baba ile araçta bulunan kızı yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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