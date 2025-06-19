Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de gönüllü gençler sanal kumar ve bağımlılığa filmle dikkati çekti

        Mardin'in Midyat ilçesinde gönüllü gençler, sanal kumar ve bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla film çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:27 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de gönüllü gençler sanal kumar ve bağımlılığa filmle dikkati çekti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde gönüllü gençler, sanal kumar ve bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla film çekti.

        Midyat'ta bir grup genç, sanal kumar ve bağımlılığa dikkati çekmek için film çekmeye karar verdi.

        Kaymakamlık, Belediye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve esnafın desteğini alan gençler, gerçek hikayelerden uyarlanan "Ailene İyi Bak: Son Hamle" adlı filmi çekti.

        Tamamı gönüllülerden oluşan ve aralarında Midyat Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 50 kişilik ekip, yaklaşık 8 ay boyunca yoğun çalışmayla filmin çekimlerini tamamladı. Filmde, Midyatlı gençler ve farklı meslek gruplarından esnaf da rol aldı.

        Filmin ilk gösterimi ücretsiz olarak Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bağımlılıkların birey ve toplum üzerindeki zararlarının anlatıldığı filme, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Filmin yapımcısı ve yönetmeni Halil Tunçer, AA muhabirine, yaklaşık 8 ay süren çalışmanın ardından tamamladıkları filmi izleyicilerle buluşturduklarını söyledi.

        Sanal bahsin özellikle gençler arasında büyük tehdit oluşturduğunu, filmde buna dikkati çekmek istediklerini anlatan Tunçer, şöyle konuştu:

        "İnternet üzerinden çıkan reklamlar ve bahis siteleri, 15 yaş altı gençleri büyük tehlikenin içine sürüklüyor. Bu sorunlara dikkati çekmek için Midyat'ta bir ilk olarak gönüllü oyuncular ve esnafla bir araya geldik. Kamu kurumlarımızdan ve esnafımızdan da destek aldık. Filmimiz 1 saat 20 dakika sürüyor. Bugün ilk kez burada gösteriliyor. Amacımız, bataklığa sürüklenen gençlerimize ve ailelerine güçlü mesaj verebilmek."

        İzleyicilerden Serap Akay ise filmi çok beğendiklerini dile getirerek, gençlerden ve esnaftan seçilen oyuncularla farkındalık yaratmanın çok anlamlı olduğunu belirtti.

        Akay, "Filmde, özellikle sanal bahis gibi hızla yayılan bir bağımlılığın ne kadar cazip göründüğü ama sonrasında ne kadar pişmanlık ve yıkım getirdiği çok etkileyici biçimde yansıtılmış. Bence bütün gençler ve aileler bu filmi izlemeli." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Narin'i hatırlattı! 9 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü!
        Narin'i hatırlattı! 9 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü!
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları

        Benzer Haberler

        Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 5 bin 370 adet gıda ürünü imha edildi
        Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 5 bin 370 adet gıda ürünü imha edildi
        Mardin'de balkondaki gaz kaçağı endişe yarattı (2)- Yeniden
        Mardin'de balkondaki gaz kaçağı endişe yarattı (2)- Yeniden
        Vali Akkoyun, Mardin Çocuk Evleri Sitesi inşaatında incelemede bulundu
        Vali Akkoyun, Mardin Çocuk Evleri Sitesi inşaatında incelemede bulundu
        Mardin'de balkonda patlayan piknik tüpü paniğe neden oldu
        Mardin'de balkonda patlayan piknik tüpü paniğe neden oldu
        Mardin'de tarlaya devrilen otomobildeki baba ve kızı yaralandı
        Mardin'de tarlaya devrilen otomobildeki baba ve kızı yaralandı
        Mardin'de dikenli tellere takılan dağ keçisini baba ile oğlu kurtardı
        Mardin'de dikenli tellere takılan dağ keçisini baba ile oğlu kurtardı