Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 7 bin 800 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yüklü miktarda uyuşturucu hapın piyasaya sürüleceğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

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