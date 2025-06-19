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        Mardin'de tarihi kale eteklerinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        Mardin'de tarihi Mardin Kalesi eteklerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 21:32 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:38
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        Mardin'de tarihi kale eteklerinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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        Mardin'de tarihi Mardin Kalesi eteklerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkez Artuklu ilçesinde tarihi kalenin eteklerinde kuru otların ve çalılıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına 3 farklı noktadan müdahale etti.

        Yaklaşık 3 saat süren yangın kontrol altına alındı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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