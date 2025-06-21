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        Mardin'de baba, kızının heyecanını paylaşmak için YKS'ye girdi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 49 yaşındaki Ahmet Cengiz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kızıyla girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:41 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:46
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        Mardin'de baba, kızının heyecanını paylaşmak için YKS'ye girdi
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 49 yaşındaki Ahmet Cengiz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kızıyla girdi.

        Kızıltepe'de çiftçilik yapan ve aynı zamanda Mardin Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi olan baba Cengiz, kızı Semanur Cengiz'e (19) destek olmak ve heyecanını paylaşmak için YKS'ye hazırlandı.

        Baba ve kızı Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda, aynı katta farklı salonlarda sınava girdi.

        Baba Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının heyecanına ortak olmak için sınava girdiğini söyledi.

        Kızıyla aynı okulda aynı katta sınava girdiğini aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

        "1996'dan beridir üniversite sınavlarına giriyorum. Bıraktıklarımla birlikte 7 üniversitem, 3 diplomam var. Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü okuyorum. 2 yıl sonra 4'üncü diplomam olacak. Bu sınava da kızıma destek olmak için girdim. En azından biraz heyecanını yener. Aynı okulda ve aynı katta sınava gireceğiz."

        Kızının hedefinin yüksek olduğunu ve her zaman okuması için arkasında olacağının altını çizen Cengiz, "Bütün işlerimi bırakıp onun için buraya geldim, bütün velilere de tavsiye ediyorum. Her zaman çocuklarının arkalarında olsunlar." ifadelerini kullandı

        Semanur Cengiz de bu yıl ikinci kez sınava girdiğini ve babasının da kendisine destek olduğunu belirtti.

        Tıp fakültesini kazanmayı hedeflediğini kaydeden Cengiz, şunları söyledi:

        "Stresliyiz, heyecan var. Zorlu bir süreci geride bırakıyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Babam da arkamda, arka sınıfımda sınava giriyor. Bu şekilde bana destek olacak. "

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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