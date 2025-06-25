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        Mardin'de otomobil ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:52 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:52
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        Mardin'de otomobil ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 42 AJG 336 plakalı otomobil ile beton mikseri, kırsal Boztepe Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki Azad H. olay yerinde hayatını kaybetti; araçlardaki Nurettin S. ile Zahid E. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Nurettin S. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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