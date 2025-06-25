Mardin'de otomobil ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaralılardan Nurettin S. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 42 AJG 336 plakalı otomobil ile beton mikseri, kırsal Boztepe Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

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