Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Derik'te altyapı çalışmalarını sürdürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesince Derik ilçesinde altyapı çalışmaları sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:55 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Derik'te altyapı çalışmalarını sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesince Derik ilçesinde altyapı çalışmaları sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, yerleşim yerlerinin su ve atık su altyapısını modernize etmek ve devam eden sorunlara kalıcı çözüm üretmek için çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda Tepebağ Mahallesi'nde, çevre ve halk sağlığı açısından olumsuzluklara yol açabilecek atık suyun bertaraf edilmesi ve mahallenin modern altyapıya kavuşturulması amacıyla farklı çaplarda toplam 2 bin 500 metre atık su hattı döşeme çalışmalarına başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen mahalle muhtarı Halil Koyun, devam eden kanalizasyon sorunlarının çözüm kavuşturmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ve MARSU Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Mahalle sakini Veysi Yılmaz da çalışmaların tamamlanmasıyla daha temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşacaklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler

        Benzer Haberler

        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Dargeçit'te çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi
        Dargeçit'te çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi
        Mardin'de seyir halindeyken yangın çıkan tanker kullanılamaz hale geldi
        Mardin'de seyir halindeyken yangın çıkan tanker kullanılamaz hale geldi
        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı (3)
        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı (3)
        Midyat Kaymakamı Kaya görevine başladı
        Midyat Kaymakamı Kaya görevine başladı
        Mardin'de 25 ton saman ile sulama boruları yandı
        Mardin'de 25 ton saman ile sulama boruları yandı