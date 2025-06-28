Mardin'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

Mardin'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un başkanlığında yapıldı.

Hayvanların korunmasına yönelik yürürlükteki yönetmeliklerin değerlendirildiği toplantıda, sahipsiz hayvanlarının korunması ve sahiplendirilmesinin teşviki başta olmak üzere birçok konu görüşüldü.

İl Hayvanları Koruma Kurulu, alınan kararların sahada uygulanabilirliğini artırmak ve kurumlararası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam edecek.

Toplantıya, Vali yardımcıları Mehmet Naim Akgül ve Büşra Uçar Koyun, kaymakamlar, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin ilgili birim yöneticileri ile kurum amirleri katıldı.