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        Mardin'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

        Mardin'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 13:58 Güncelleme: 28.06.2025 - 14:00
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        Mardin'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Mardin'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un başkanlığında yapıldı.

        Hayvanların korunmasına yönelik yürürlükteki yönetmeliklerin değerlendirildiği toplantıda, sahipsiz hayvanlarının korunması ve sahiplendirilmesinin teşviki başta olmak üzere birçok konu görüşüldü.

        İl Hayvanları Koruma Kurulu, alınan kararların sahada uygulanabilirliğini artırmak ve kurumlararası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam edecek.

        Toplantıya, Vali yardımcıları Mehmet Naim Akgül ve Büşra Uçar Koyun, kaymakamlar, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin ilgili birim yöneticileri ile kurum amirleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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