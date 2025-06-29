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        Mardin YEDAM'da bağımlılıktan kurtulmak isteyenler atölyelerde sosyal beceri kazanıyor

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvuranlar, bağımlılıkla mücadele ederken atölyelerde sosyal beceri kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:27
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        Mardin YEDAM'da bağımlılıktan kurtulmak isteyenler atölyelerde sosyal beceri kazanıyor
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        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvuranlar, bağımlılıkla mücadele ederken atölyelerde sosyal beceri kazanıyor.

        Merkez Artuklu ilçesinde 2021 yılında kurulan YEDAM, bağımlılıkla mücadele için uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibiyle bireylere destek sunuyor.

        Alkol, tütün, madde, kumar ve internet gibi bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlerin danışmanlık hizmeti aldığı merkezde oluşturulan atölyede, çeşitli sanat ve spor etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

        Merkezde, başvuran bireylerin atölyelerde seramik, ahşap, taş boyama, dekoratif el sanatları ile masa tenisi ile kaybettikleri motor becerileri yeniden kazandırılıyor.

        - Merkezde 4 yılda 2 bin 465 görüşme yapıldı

        Mardin YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Sultan Solmaz, AA muhabirine, merkezde 2021'den beri alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda problem yaşayanlara ve ailelerine hizmet sunduklarını söyledi.

        YEDAM'da 6 kişilik uzman bir ekiple hizmet verdiklerini kaydeden Solmaz, "2021 yılından şimdiye kadar 2 bin 465 görüşme gerçekleştirdik." dedi.

        Görüşmeleri tamamen gizlilik içinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Solmaz, şöyle konuştu:

        "Danışanlarımız bize 115 danışma hattı üzerinden ulaşırlar. Orada kısa bir görüşme gerçekleştirildikten sonra görüşmelerimize başlıyoruz. Randevu ile merkezimizde ilk görüşmeyi psikolog arkadaşlarımız gerçekleştirir. İlk görüşmede bağımlılık düzeyini ölçmeye yönelik bir değerlendirme yapılır ve müdahale programı oluşturulur. İlk görüşmenin ardından haftalık görüşmeler planlıyoruz. Danışmanlarımıza yönelik tıbbi destek hizmetlerini kendi merkezlerimizde veremiyoruz ancak Türkiye'deki tüm illerde bulunan Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile iletişim içerisindeyiz. Danışana en uygun tıbbi tedavi planlaması üzerine destek olmaya özen gösteriyoruz."

        - "Hizmetlerden ailelerimiz ve danışanlarımız ücretsiz faydalanabiliyor"

        Danışanlarla iletişimi kesmemeye özen gösterdiklerinin altını çizen Solmaz, danışanın gelmediği durumlarda ev ve saha ziyaretleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Terapinin aksamamasına özen gösterdiklerini dile getiren Solmaz, danışanların iyileşme süreçlerini destekleyebilmek amacıyla atölyelerde etkinlikler de gerçekleştirdiklerini bildirdi. Solmaz, şunları dile getirdi:

        "Mardin YEDAM'da el sanatları ve spor atölyesi var. Danışanların sosyal becerilerin geliştirmek, kaybettikleri bazı ince motor becerileri tekrar kazandırabilmek ve meslek edindirmek amacıyla atölye süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Haftalık olarak el sanatları eğitmen desteği ile süreçleri gerçekleştirmekteyiz. Atölyelerimizde seramik, ahşap ve taş boyama ile farklı dekoratif el sanatlarından örnekler üretmekteyiz. Bu hizmetlerden ailelerimiz ve danışanlarımız ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Her şeyini kaybetmiş bir şekilde kapıdan giren bir danışanın değişimine şahit olmak bizleri de ailesini de mutlu ediyor."

        - "Bireyin değil bağımlılığın karşısındayız"

        Psikolog Tuğba Örnek de kişinin başvurmasının ardından merkezde ilk görüşmeyi sağladıklarını, hangi bağımlılık türünden rahatsızlık duyuyorsa danışana o alanda destek sunduklarını söyledi.

        Başvuran bireyin izniyle aile görüşmeleri de yaptıklarını anlatan Örnek, şunları aktardı:

        "Çünkü bağımlılık bir aile hastalığı da. Aileyi de maddi manevi tüketen bir süreç. Aileye de bu konuda destek oluyoruz. Bizler bireyin değil bağımlılığın karşısındayız. Bu doğrultuda bir yol izliyoruz. Devletin her kademesinde çalışanlar da bizden destek alabiliyor. Tamamen gizlilik esasına göre çalışıyoruz. Kumar bağımlılığı son zamanlarda çok artmış durumda. Bu konuda da kişilere aynı şekilde gizlilik esasına göre destek sağlıyoruz. Psikoterapiler eşliğinde psikososyal olarak destek oluyoruz. Haftalık görüşmelerle kişinin takibini yapıyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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