Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Kaymakam Kaya'ya ziyaret
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat Kaymakamlığına atanan Mehmet Kaya'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat Kaymakamlığına atanan Mehmet Kaya'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Şahin, Midyat Kaymakamı olarak atanan Mehmet Kaya'yı makamında ziyaret etti.
Kaymakam Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaya'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Şahin, verimli bir çalışma dönemi geçirmeyi temenni ettiğini belirtti.
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