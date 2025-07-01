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        Şırnak'ta yaklaşık 5 kilogram altın ile döviz çalan 2 zanlı Mardin'de yakalandı

        Şırnak'ta bir araçtan yaklaşık 5 kilogram altın ile döviz çaldıkları iddiasıyla Mardin'de 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:13 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:13
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        Şırnak'ta yaklaşık 5 kilogram altın ile döviz çalan 2 zanlı Mardin'de yakalandı
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        Şırnak'ta bir araçtan yaklaşık 5 kilogram altın ile döviz çaldıkları iddiasıyla Mardin'de 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde altın sevkiyatı ile uğraşan kişilerin aracından yaklaşık 5 kilogram altın, 10 bin dolar ve 1000 avro çalındığı, şüphelilerin kiralık araç ile Mardin'e geldikleri ve aracı terk ettikleri bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışma ile eşkalleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Ele geçirilen altın ve döviz sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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