Şırnak'ta yaklaşık 5 kilogram altın ile döviz çalan 2 zanlı Mardin'de yakalandı
Şırnak'ta bir araçtan yaklaşık 5 kilogram altın ile döviz çaldıkları iddiasıyla Mardin'de 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta bir araçtan yaklaşık 5 kilogram altın ile döviz çaldıkları iddiasıyla Mardin'de 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde altın sevkiyatı ile uğraşan kişilerin aracından yaklaşık 5 kilogram altın, 10 bin dolar ve 1000 avro çalındığı, şüphelilerin kiralık araç ile Mardin'e geldikleri ve aracı terk ettikleri bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışma ile eşkalleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Ele geçirilen altın ve döviz sahibine teslim edildi.
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