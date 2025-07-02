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        Mardin 1969 Spor'da sportif direktörlüğe Ahmet Aktepe getirildi

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor'da sportif direktörlüğe Ahmet Aktepe getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 00:01 Güncelleme: 02.07.2025 - 00:01
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        Mardin 1969 Spor'da sportif direktörlüğe Ahmet Aktepe getirildi
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        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor'da sportif direktörlüğe Ahmet Aktepe getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp binasında Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar ve Aktepe'nin katılımıyla imza töreninin düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Kulübümüzün sportif direktörlük görevine Ahmet Aktepe getirilmiştir. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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