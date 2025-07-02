Mardin 1969 Spor'da sportif direktörlüğe Ahmet Aktepe getirildi

Açıklamada, "Kulübümüzün sportif direktörlük görevine Ahmet Aktepe getirilmiştir. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp binasında Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar ve Aktepe'nin katılımıyla imza töreninin düzenlendiği belirtildi.

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