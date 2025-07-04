Mardin'de haşereyle mücadele için ilaçlama çalışmaları sürüyor

Mardin'de haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında artan sıcaklıklardan dolayı vatandaşlar açık alanları daha yoğun kullanıyor.

Bu kapsamda Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, park ve mesire alanlarında kapsamlı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler, Nusaybin ilçesindeki Beyazsu piknik alanı ile Artuklu ilçesindeki park ve yeşil alanlarda haşerelere karşı ilaçlama çalışması yaptı.

Çocukların güvenli bir ortamda oyun oynayabilmesi ve vatandaşların serin havada dinlenebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gerek görülen bölgelerde kükürt uygulaması da yapılıyor.