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        Mardin Valisi Akkoyun, yol yapım çalışmalarını inceledi

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yol yapım çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:48 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:48
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        Mardin Valisi Akkoyun, yol yapım çalışmalarını inceledi
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yol yapım çalışmalarını inceledi.

        Vali Akkoyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ile merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmalarını inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Akkoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde Büyükşehir Belediyesine ait 4 bin 600 kilometrelik yol ağının 3 bin 700 kilometresinin asfaltlanarak vatandaşların hizmetine alındığını söyledi.

        Geriye kalan 900 kilometrelik yol ağının da asfaltlanması konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

        "4 Kasım 2024'ten itibaren görev yaptığımız 8 ay içerisinde 10 ilçemizde asfaltla ilgili çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. 8 aylık sürede 55 kilometre sıcak asfalt, 38 kilometre sathi kaplama, 30 kilometre stabilize yol yapılıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 200 kilometrelik yolda da bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Aynı zamanda 50 bin metrekare parke düzenlemesi yapıldı."

        Artuklu ilçesinde Ravza Caddesi ile Kasımiye Medresesi arasında 1,5 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğinde yeni yol çalışmasının sonuna geldiklerini aktaran Akkoyun, "İnşallah bu yolumuzu da faaliyete aldığımız zaman Mardin merkez Artuklu'da yaşayan vatandaşlarımız önemli bir imkana kavuşmuş olacak." dedi.

        İl genelinde vatandaşların konfor ve trafik güvenliği anlamında modern yollara kavuşması için büyük bir gayret sarf ettiklerini anlatan Akkoyun, kalan 900 kilometrelik yol ağının tamamen asfaltlanmasını ve yüksek standartlı yolların vatandaşların hizmetine sunulmasını amaçladıklarını bildirdi.

        Akkoyun, şöyle konuştu:

        "İnşallah yaz dönemi sonunda da hedeflediğimiz rakamlara hep birlikte ulaşacağız. Yapılan bu yatırımların tamamını Büyükşehir Belediyemizin öz kaynaklarıyla yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemize ait asfalt plentimiz var. Bu yıl bir asfalt ekibi oluşturduk. Mardinli hemşehrilerimizin hizmetinde gece gündüz demeden gayretle çalışmaya devam ediyoruz."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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