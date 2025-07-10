Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 11 bin 340 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 11 bin 340 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 11 bin 340 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.