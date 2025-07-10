Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Aramalarda, 11 bin 340 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

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