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        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Mardin'de 2025 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 17:07 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:07
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        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Mardin'de 2025 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

        Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, koordinasyon kurulunda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        Toplantının açılışında konuşan Akkoyun, kentte 2025 yılı 2. dönem itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 230 projenin uygulandığını kaydetti.

        31 projenin tamamlandığını, 116 projenin devam ettiğini, 83'ünün ise etüt proje aşamasında olduğunu aktaran Akkoyun, "Bu projelerin toplam tutarı 65 milyar 954 milyon 707 bin lira olup 2025 yılı 2. dönem sonu itibariyle 4 milyar 12 milyon 946 bin lira harcama yapılmıştır. " dedi.

        Toplantı, yatırımcı kuruluşların yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgi vermesi ve koordinasyon gerektiren konuların görüşülmesi ile sona erdi.

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