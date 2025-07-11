Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat'ta kurumların işbirliği çalışmaları değerlendirildi

        Mardin'in Midyat ilçesinde Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:50 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta kurumların işbirliği çalışmaları değerlendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Midyat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Özdil başkanlık etti.

        Denetimli serbestlik ve ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik hizmetleri ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında sürdürülen faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, kurumların koordinasyon alanında güçlendirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

        Toplantıya, Midyat Müftüsü Ergün Bulunmaz, Midyat M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Cemal Kargın, Midyat Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Veysi Gültekin, Midyat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdülcelil Çelik ile kurum personelleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek

        Benzer Haberler

        Mardin'de LGS'de tam puan alan öğrenciler başarılarının sırrını anlattı
        Mardin'de LGS'de tam puan alan öğrenciler başarılarının sırrını anlattı
        Mardin'de 5 öğrenci, LGS'den tam puan aldı
        Mardin'de 5 öğrenci, LGS'den tam puan aldı
        Mardin'de ilaçlama çalışmaları devam ediyor
        Mardin'de ilaçlama çalışmaları devam ediyor
        Mardin'de koroner BT anjiyografi yapılmaya başlandı
        Mardin'de koroner BT anjiyografi yapılmaya başlandı
        Mardin 1969 Spor yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Mardin 1969 Spor yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Mardin'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 11 gözaltı
        Mardin'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 11 gözaltı