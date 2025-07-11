Midyat'ta 15 Temmuz anma etkinliği
Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Midyat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik 15 Temmuz'un tarihi ve toplumsal önemine dair seminer verildi.
15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen polis memuru Velit Bekdaş'ın kabir ziyareti gerçekleştirilerek dua edildi.
Yükümlülerden oluşturulan mobil ekipler tarafından şehitlikte çevre düzenleme çalışmaları yapılırken, ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek olan anma programına ev sahipliği yapacak camide de temizlik çalışmaları tamamlandı.
Etkinliklere, Midyat Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Özdil, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Veysi Gültekin, Midyat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdulcelil Çelik, kurum personeli ve yükümlülerin katılımıyla gerçekleştirildi.
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