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        Mardin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerle kutlanacak

        Mardin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yılı dolayısıyla çeşitli anma ve kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:22 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:22
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        Mardin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerle kutlanacak
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        Mardin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yılı dolayısıyla çeşitli anma ve kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla gerçekleştirilecek programlar için Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında, il protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

        Toplantıda belirlenen etkinlik programı kapsamında, 14 Temmuz Pazartesi günü şehitlik ziyareti yapılacak, ardından şehit ve gazi dernekleri ile 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazileri ziyaret edilecek.

        15 Temmuz Salı günü ise Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Duygusu" konulu panel ve resim sergisi gerçekleştirilecek., Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası yapılacak.

        Akşam saat 20.00'de başlayacak 15 Temmuz Kortej Yürüyüşünün ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenecek programda protokol konuşmaları ile sancak töreni yapılacak, Dinler ve Diller Korosu sahne alacak.

        Etkinlikler, ilahi ve ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu'nun sahne olması, sela okunması ve sabah namazına kadar sürecek demokrasi nöbetiyle son bulacak.

        Vatandaşlar, düzenlenecek etkinliklere davet edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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