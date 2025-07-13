Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'in Midyat ilçesi "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayraklarıyla donatıldı

        Mardin'in Midyat ilçesinde, "Terörsüz Türkiye"ye destek için tarihi yapılar, kamu binaları, evler ve bazı caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 21:58 Güncelleme: 13.07.2025 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'in Midyat ilçesi "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayraklarıyla donatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde, "Terörsüz Türkiye"ye destek için tarihi yapılar, kamu binaları, evler ve bazı caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı, "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli. Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." şeklindeki çağrısı Midyat ilçesinde de karşılık buldu.

        Midyat Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çağrı doğrultusunda belediyeye ait tarihi yapılar, kamu binaları ve bazı caddelere Türk bayraklarının asıldığı bildirildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Midyat tek yürek oldu. Kadim şehrimiz Midyat, kırmızı beyaza büründü. Her sokak, her cadde, her ev ay yıldızlı bayrağımızla donatıldı. Bu topraklarda artık sadece barış, kardeşlik ve umut yeşerecek."

        Açıklamada ayrıca, bayrakların asılmasına ilişkin hazırlanan videoya da yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!
        Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Avusturya'da kazanan yok!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Spor 10 oyuncuyla yollarını ayırdı
        Mardin 1969 Spor 10 oyuncuyla yollarını ayırdı
        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Mardin'de kamu binalarına ve caddelere "Terörsüz Türkiye"ye destek için Tür...
        Mardin'de kamu binalarına ve caddelere "Terörsüz Türkiye"ye destek için Tür...
        Mardin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerle kutlanac...
        Mardin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerle kutlanac...
        Mardin'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Mardin'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        4 yaşındaki kızının velayeti için hukuk mücadelesi başlattı
        4 yaşındaki kızının velayeti için hukuk mücadelesi başlattı