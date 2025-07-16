Midyat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de 15 Temmuz gecesi, dökülen şehit kanlarının bağımsızlığı korumanın yanında aziz milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekiştirmesine vesile olduğunu belirtti.

Etkinlikte konuşan Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, 15 Temmuz'un, milletin iradesine sahip çıktığı tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Daha sonra Anıt Park'ta devam eden etkinlikte "15 Temmuz Destanı" konulu resim sergisi açıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

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