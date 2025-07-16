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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin'de altyapı çalışmalarını sürdürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesince Nusaybin ilçesinde altyapı çalışmaları sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:50 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:56
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin'de altyapı çalışmalarını sürdürüyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesince Nusaybin ilçesinde altyapı çalışmaları sürdürülüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yazyurdu Mahallesi'nde kanalizasyon altyapısı kazandırmak için 2 bin 300 metrelik atıksu hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen mahalle muhtarı Cafer Mehmetoğlu, yapılan çalışmalardan dolayı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'a teşekkür etti.

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