Mardin'de 300 kınalı keklik doğaya salındı
Mardin'de 300 kınalı keklik doğaya salındı.
Mardin'de 300 kınalı keklik doğaya salındı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kırsal alanda yaban hayatının desteklenmesi ve doğal zararlılarla mücadeleye katkı sunması amacıyla proje hayata geçirildi.
Proje kapsamında doğaya salınan 300 kınalı keklik ile doğada süne, kene ve benzeri zararlıların popülasyonu doğal yollarla kontrol altına alınacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz, kınalı kekliklerin salınımıyla zirai mücadelede doğal bir yöntemin teşvik edildiğini belirtti.
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