Mardin'de 300 kınalı keklik doğaya salındı.

Proje kapsamında doğaya salınan 300 kınalı keklik ile doğada süne, kene ve benzeri zararlıların popülasyonu doğal yollarla kontrol altına alınacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kırsal alanda yaban hayatının desteklenmesi ve doğal zararlılarla mücadeleye katkı sunması amacıyla proje hayata geçirildi.

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