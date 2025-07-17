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        Nusaybin'de gölete giren Muhammed, boğuldu

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde gölete giren ve gözden kaybolan Muhammed Ali Toprak'ın (15) sudan cansız bedeni çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 20:00 Güncelleme: 17.07.2025 - 20:05
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        Nusaybin'de gölete giren Muhammed, boğuldu
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde gölete giren ve gözden kaybolan Muhammed Ali Toprak’ın (15) sudan cansız bedeni çıkarıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki mesire alanı yakınlarında meydana geldi. Gölete giren Muhammed Ali Toprak, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden yakınların gölete girerek hareketsiz haldeki Muhammed’i sudan çıkardı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammed’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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