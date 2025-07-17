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        Mardin'de, Alzheimer hastasından haber alınamıyor

        MARDİN'in Midyat ilçesinde Alzheimer hastası Mehmet Gümüş'ten (69) dünden bu yana haber alınamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 19:01 Güncelleme: 17.07.2025 - 19:01
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        Mardin'de, Alzheimer hastasından haber alınamıyor
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        MARDİN’in Midyat ilçesinde Alzheimer hastası Mehmet Gümüş’ten (69) dünden bu yana haber alınamıyor.

        Midyat ilçesi kırsal Sarıkaya Mahallesi’nde Alzheimer hastası Mehmet Gümüş, dün evinden çıktıktan sonra kayboldu. Çevrede yaptıkları aramada Gümüş’ü bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatılan Gümüş’ün, en son Kızıltepe ilçesinde görüldüğü belirlendi. Gümüş’ün yol kenarında yürüdüğü görüntüler ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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