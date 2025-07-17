Mardin'de, Alzheimer hastasından haber alınamıyor

Midyat ilçesi kırsal Sarıkaya Mahallesi’nde Alzheimer hastası Mehmet Gümüş, dün evinden çıktıktan sonra kayboldu. Çevrede yaptıkları aramada Gümüş’ü bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatılan Gümüş’ün, en son Kızıltepe ilçesinde görüldüğü belirlendi. Gümüş’ün yol kenarında yürüdüğü görüntüler ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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