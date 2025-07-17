Mardin'de motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğünce "Güvenli Motosiklet Kullanımı Eğitimi" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Motosiklet Denetimleri Eylem Planı" kapsamında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Mardin Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda, 122 motosiklet ve motokurye sürücüsüne yönelik geniş katılımlı "Güvenli Motosiklet Kullanımı Eğitimi" verildi.

Gerçekleştirilen eğitimlerde, motosiklet kullanıcılarının trafikte güvenli sürüş becerileri kazanmaları, risk faktörlerinin farkında olmaları ve trafik kurallarına daha yüksek hassasiyet göstermeleri hedeflendi.

Eğitim programı hem teorik hem de uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, motosiklet sürücülerine yönelik eğitim ve denetim faaliyetlerinin yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini ifade ederek, sürücülerin trafik kurallarına riayet etmelerinin, koruyucu ekipman kullanmalarının ve dikkatli sürüş alışkanlıkları geliştirmelerinin, kazaların önlenmesinde büyük önem taşıdığını kaydetti.