Mardin'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Yenişehir Mahallesi Gündem Sokak'ta bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evde bulunan 1 kişi dumandan etkilendi.
İtfaiye ekiplerince kurtarılan kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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