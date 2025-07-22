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        Mardin'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:56 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:56
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        Mardin'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yenişehir Mahallesi Gündem Sokak'ta bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Evde bulunan 1 kişi dumandan etkilendi.

        İtfaiye ekiplerince kurtarılan kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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