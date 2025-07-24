Mardin'de 7 yılda arıtılan 170 milyon metreküp su tarımsal üretime kazandırıldı

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de iki ilçede kurulu ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinde 7 yılda 170 milyon metreküp su geri dönüştürülerek tarımsal üretimde kullanıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesince 2018'de Kızıltepe ilçesinde 75 bin metrekare alana kurulan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde bu yılın ilk yarısında 7 milyon 155 bin metreküp, Yeşilli ilçesinde 46 bin metrekare alana kurulu tesiste de 1 milyon 754 bin metreküp atık su arıtıldı.

Tesislerde ayrıca yılın ilk 6 ayında 6 bin 620 ton çamur bertaraf edilerek yaklaşık 120 bin kilovat elektrik üretildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla kentteki evsel ve endüstriyel atık suyun yüzde 55'inin arıtımını gerçekleştiren, Kızıltepe ve Yeşilli'nin yanı sıra Artuklu ilçesine de hizmet veren tesislerin kapasitesinin ve sayısının artırılması planlanıyor.

- 2 tesiste 3 ilçenin evsel ve atık suyu arıtılıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürü Murat Erçin, AA muhabirine, kentteki 2 atık su arıtma tesisinin de ileri yüksek teknolojiyle donanımlı çevreci tesisler olduğunu söyledi. Bu tesislerde modern tekniklerle evsel ve endüstriyel atık suların arıtıldığını ifade eden Erçin, "Gerek yüzölçümü gerekse nüfus olarak Kızıltepe ve Artuklu kentimizin en büyük ilçeleri. Kızıltepe'deki tesisimiz bu ilçe ile Artuklu ilçemizin yüzde 70'ini, Yeşilli'deki tesis de bu ilçe ile Artuklu'nun kalan yüzde 30'ununun tamamının evsel ve atık sularını arıtmaktadır. Her iki tesisimiz bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 9 milyon metreküp evsel endüstriyel atık su arıtımını tamamlamıştır. 2018 yılında hizmete alınan tesislerimiz bugüne kadar toplamda 170 milyon metreküp evsel ve atık su arıtımı yapmıştır." dedi. - Diğer ilçelere de arıtma tesisi kazandırılması için çalışmalar sürüyor