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        Mardin'de bazı noktalara lavanta dikildi

        Mardin Büyükşehir Belediyesince kentin farklı noktalarına lavanta dikimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:38 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:38
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        Mardin'de bazı noktalara lavanta dikildi
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        Mardin Büyükşehir Belediyesince kentin farklı noktalarına lavanta dikimi yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının kent estetiğini artırmak ve yeşil alanları zenginleştirmek amacıyla Artuklu ilçesinin Tarihi 1. Cadde ve Cumhuriyet Meydanı'nda lavanta fidesi dikiminin yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Estetik görüntüsünün yanı sıra kokusu ve çevreye sağladığı ekolojik katkılarla bilinen lavantalar, meydanda hem görsel bir şölen sunacak hem de vatandaşlara ferahlatıcı bir atmosfer sağlayacak. Lavanta gibi çevre dostu bitkilerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte daha sürdürülebilir ve sağlıklı bir kent dokusu oluşturmayı hedefliyoruz."

        Açıklamada, vatandaşların çalışmadan memnun kaldığı ve benzer çalışmaların yapılması talebinde bulunduğu aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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