Mardin'de motosikletin çarptığı kadın öldü
Mardin'in Artuklu ilçesinde motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Motokurye Hasan Hüseyin L'nin (31) kullandığı motosiklet, Nur Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Feyziye Ö'ye (58) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Feyziye Ö. ağır, motokurye ise hafif yaralandı.
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Feyziye Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Motokuryenin Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
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