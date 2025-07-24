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        Mardin'de motosikletin çarptığı kadın öldü

        Mardin'in Artuklu ilçesinde motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 23:54 Güncelleme: 24.07.2025 - 23:54
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        Mardin'de motosikletin çarptığı kadın öldü
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Motokurye Hasan Hüseyin L'nin (31) kullandığı motosiklet, Nur Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Feyziye Ö'ye (58) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada Feyziye Ö. ağır, motokurye ise hafif yaralandı.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Feyziye Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Motokuryenin Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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