Mardin'de motosikletin çarptığı kadın öldü

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Feyziye Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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