Mardin 1969 Spor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor'da 2025-2026 sezonunda giyilecek formalar tanıtıldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor'da 2025-2026 sezonunda giyilecek formalar tanıtıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni iç saha ve deplasman formaları, dijital platformlarda yayımlanan görseller aracılığıyla kırmızı-lacivertli taraftarların beğenisine sunuldu.
Açıklamada, "2025/2026 sezonu formalarımız bu sezon sahada. Çubuklu asaletin simgesi, Mardin'in taş rengi ve beyazın zarafeti formalarla mücadele edeceğiz. Mardin 1969 Spor ruhunu hep birlikte taşıyacağız." ifadelerine yer verildi
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