Mardin 1969 Spor'un yeni sezon formaları tanıtıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor'da 2025-2026 sezonunda giyilecek formalar tanıtıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni iç saha ve deplasman formaları, dijital platformlarda yayımlanan görseller aracılığıyla kırmızı-lacivertli taraftarların beğenisine sunuldu.

Açıklamada, "2025/2026 sezonu formalarımız bu sezon sahada. Çubuklu asaletin simgesi, Mardin'in taş rengi ve beyazın zarafeti formalarla mücadele edeceğiz. Mardin 1969 Spor ruhunu hep birlikte taşıyacağız." ifadelerine yer verildi