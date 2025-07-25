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        Mardin 1969 Spor'un yeni sezon formaları tanıtıldı

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor'da 2025-2026 sezonunda giyilecek formalar tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 12:16 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:16
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        Mardin 1969 Spor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
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        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor'da 2025-2026 sezonunda giyilecek formalar tanıtıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni iç saha ve deplasman formaları, dijital platformlarda yayımlanan görseller aracılığıyla kırmızı-lacivertli taraftarların beğenisine sunuldu.

        Açıklamada, "2025/2026 sezonu formalarımız bu sezon sahada. Çubuklu asaletin simgesi, Mardin'in taş rengi ve beyazın zarafeti formalarla mücadele edeceğiz. Mardin 1969 Spor ruhunu hep birlikte taşıyacağız." ifadelerine yer verildi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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