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        Mardin'de firari 3 hükümlü yakalandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:45 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:45
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        Mardin'de firari 3 hükümlü yakalandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan 10 yıl 7 ay hapis cezası bulanan H.A. ve 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.E.S. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.A. yakalandı.

        Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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