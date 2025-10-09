Mardin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
