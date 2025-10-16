Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Kültür Yolu Festivali süresince trafikte düzenlemeye gidildi

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Kültür Yolu Festivali süresince trafikte düzenlemeye gidildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 15:56 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Kültür Yolu Festivali süresince trafikte düzenlemeye gidildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Kültür Yolu Festivali süresince trafikte düzenlemeye gidildi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda, 18-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Mardin Kültür Yolu Festivali süresince trafik akışında geçici düzenleme yapıldı.

        Bu kapsamda, festival süresince kent merkezinde yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların etkinliklere rahatlıkla katılım sağlayabilmesi amacıyla her gün 18.00 ile 24.00 saatleri arasında ağır tonajlı araçların Artuklu ilçe merkezine geçişine izin verilmeyecek.

        Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için sürücülere, belirlenen saatlerde alınan karara, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş

        Benzer Haberler

        Mardin Büyükşehir Belediyesince Beyaz Baston Günü farkındalık etkinliği düz...
        Mardin Büyükşehir Belediyesince Beyaz Baston Günü farkındalık etkinliği düz...
        Mardin Artuklu Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
        Mardin Artuklu Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
        Mardin'de ilk kez 'Kültür Yolu Festivali' düzenlenecek
        Mardin'de ilk kez 'Kültür Yolu Festivali' düzenlenecek
        AK Parti'li Kasapoğlu: Kudüs, insanlığın ortak mirası haline getirildi
        AK Parti'li Kasapoğlu: Kudüs, insanlığın ortak mirası haline getirildi
        Babasının diktiği 3 bini aşkın fidan için 'hatıra ormanı' talebi
        Babasının diktiği 3 bini aşkın fidan için 'hatıra ormanı' talebi
        Mardin'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de 2 firari hükümlü yakalandı