Mardin Kültür Yolu Festivali süresince trafikte düzenlemeye gidildi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Kültür Yolu Festivali süresince trafikte düzenlemeye gidildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda, 18-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Mardin Kültür Yolu Festivali süresince trafik akışında geçici düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, festival süresince kent merkezinde yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların etkinliklere rahatlıkla katılım sağlayabilmesi amacıyla her gün 18.00 ile 24.00 saatleri arasında ağır tonajlı araçların Artuklu ilçe merkezine geçişine izin verilmeyecek.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için sürücülere, belirlenen saatlerde alınan karara, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.