        Mardin Haberleri

        Mardin'de silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 11:24 Güncelleme: 19.10.2025 - 11:24
        Mardin'de silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı
        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

        Şar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, Y.Ö, B.E, N.Ö,C.Ö, S.Ö. ile F.A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

