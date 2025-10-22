Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 10:13 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:13
        Mardin'de 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Artuklu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

