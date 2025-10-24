Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında ilk kez yer alan Mardin'de festivalin altıncı gününde konser, söyleşi, atölye çalışmaları ile çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı.

Festival kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda "Nota Arası Sohbetler" etkinliğinde Erdal Şahin ve Ezgi Eyüboğlu dinleyicileriyle bir araya geldi. Programda, ikilinin sıcak sohbeti Erdal Şahin'in ezgileriyle renklendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Vali Kılıçlar Salonunda gerçekleşen "Aşık Veysel Türküleri" konserinde sahne alan Coşkun Karademir, kopuz ve bağlama eşliğinde ustalıkla seslendirdiği ezgilerle Aşık Veysel'in kültürel mirasını sahneye taşıdı.

Aynı salonda gerçekleştirilen "Mardinli Bir Deha: Ebül'ula Mardin" söyleşisinde, Cevdet Yavuz, Hamdi Çilingir ve Sıtkı Karadeniz konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte, Türk hukuk tarihinin öncü isimlerinden Ebül'ula Mardin'in düşünce mirası ve akademik katkıları ele alındı.