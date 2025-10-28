Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 5 sokak ve cadde geçici olarak trafiğe kapatılacak

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesindeki 5 sokak ve 1 caddeyi içme suyu şebekesi çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:35 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 5 sokak ve cadde geçici olarak trafiğe kapatılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesindeki 5 sokak ve 1 caddeyi içme suyu şebekesi çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesinin içme suyu altyapısını modernize etmek ve kesintisiz içme suyu teminini sağlamak amacıyla başlattığı "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında Barış Caddesi etabındaki çalışmalara başlıyor.

        28 Ekim'de başlayacak çalışmalar kapsamında trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla, kademeli olarak ilk etapta 1931. Sokak, 1932. Sokak, 1. Sokak, 2. Sokak ve Esenler Sokağı’nı kapsayan bölgeler trafiğe kapatılacak.

        Bu bölgelerdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, çalışmaların süreceği Barış Caddesi de trafiğe kapatılacak.

        Açıklamada, sürücülerin ulaşımda aksama yaşamamaları için yönlendirme levhalarına ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiği belirtilerek, "Trafik akışının güvenliği açısından vatandaşlarımızın bu süreçte gösterdiği anlayış için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor

        Benzer Haberler

        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Mardin'de çöp taşıyan kadrolu eşekler emekli edilecek; yerlerine elektrikli...
        Mardin'de çöp taşıyan kadrolu eşekler emekli edilecek; yerlerine elektrikli...
        Mardin'de çarpışan otomobillerden biri durağa daldı: 4 yaralı
        Mardin'de çarpışan otomobillerden biri durağa daldı: 4 yaralı
        Mardin Kültür Yolu Festivali sona erdi; 'Katılımcı sayısı yüz binlere ulaşt...
        Mardin Kültür Yolu Festivali sona erdi; 'Katılımcı sayısı yüz binlere ulaşt...
        Mardin Kültür Yolu Festivali yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Mardin Kültür Yolu Festivali yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Yanmış cesedi bulunan kişinin kimliği, yanındaki anahtarlardan belirlendi;...
        Yanmış cesedi bulunan kişinin kimliği, yanındaki anahtarlardan belirlendi;...