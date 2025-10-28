Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de hayırsever iş insanı 1 öğretmenevi ve 2 okul yapacak

        Mardin'in Nusaybin ilçesine hayırsever iş insanı 1 öğretmenevi ve 2 okul kazandıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:22 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:22
        Mardin'de hayırsever iş insanı 1 öğretmenevi ve 2 okul yapacak
        Mardin'in Nusaybin ilçesine hayırsever iş insanı 1 öğretmenevi ve 2 okul kazandıracak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un katılımıyla, hayırsever Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel tarafından yaptırılacak eğitim yatırımlarına ilişkin protokol imzalandı.

        Protokol kapsamında Nusaybin'e 100 yataklı ve 600 kişilik konferans salonuna sahip "Ömer Özel Öğretmenevi", 24 derslikli "Ömer Özel İlkokulu" ve 24 derslikli "Ömer Özel Ortaokulu" kazandırılacak.

        Gerçekleştirilen imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ve iş insanı Ömer Özel katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Tuncay Akkoyun, eğitime verdiği destekten dolayı hayırsever iş insanı Özel ve ailesine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

