        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 120 dönüm atıl arazide modern bağcılık yapılıyor

        Mardin'in Ömerli ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında, 30 kırsal mahalledeki 120 dönümlük atıl arazide modern bağcılık yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 15:55 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:55
        Mardin'de 120 dönüm atıl arazide modern bağcılık yapılıyor
        Mardin'in Ömerli ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında, 30 kırsal mahalledeki 120 dönümlük atıl arazide modern bağcılık yapılıyor.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Kaymakamlık, Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Dezavantajlı ve Atıl Tarım Alanlarını Modern Bağcılıkla Tanıştırma Projesi" hazırlandı.

        Proje kapsamında, ilçede 30 kırsal mahallede tespit edilen 120 dönüm atıl tarım arazisinin 100 dönümünde telli terbiye sistemi kuruldu. Kalan 20 dönümde de bir ay içinde sistem tamamlanacak.

        Kırsal Taşgedik Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz, gazetecilere, atıl arazilerin modern bağcılığın yapıldığı alanlara dönüştürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

        Atıl arazileri tarıma kazandırarak bölgenin ekonomik kalkınmasını hedeflediklerini belirten Yavuz, şöyle konuştu:

        "Proje bittikten sonra çiftçilerimiz yüksek verimde üzüm yetiştirecek. Mardin bağcılıkta ülkede ilk 3'te yer almasına rağmen verimde çok gerilerde. Projenin amaçlarından biri de ülkemizde verim konusunda ilk sırada yer almak. Proje sonunda Mardin'de elde edilecek ürünler sayesinde katma değer açısından ülkenin önde gelen illeri arasında yer almayı hedefliyoruz."

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadri Tutak da proje kapsamında, belirlenen atıl arazileri tarıma kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını bildirerek, "Atıl arazileri tarıma ve ekonomiye kazandırıp tersine göçün sağlanmasını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Projeden yararlanan üreticilerden Mehmet Sait Kurt ise atıl arazilerinin tarıma kazandırılması dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

