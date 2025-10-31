Mardin'de düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 uzun namlulu silah, 40 şarjör, 6 bin 150 fişek, 3 sis bombası ve gaz bombası ele geçirildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 uzun namlulu silah, 40 şarjör, 6 bin 150 fişek, 3 sis bombası ve gaz bombası ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda bir adrese düzenlenen operasyonda 8 uzun namlulu silah, 40 şarjör, 6 bin 150 fişek, 3 sis bombası ve gaz bombası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.