Mardin'de trafik kazasında ağır yaralanan genç hastanede öldü

Kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde dün sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile motosiklet çarpışmış, kazada Veysel T. (21) hayatını kaybetmiş, Mustafa K. ağır yaralanmıştı.

