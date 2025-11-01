Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de trafik kazasında ağır yaralanan genç hastanede öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Giriş: 01.11.2025 - 12:33 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:33
        Kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Mustafa K, tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde dün sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile motosiklet çarpışmış, kazada Veysel T. (21) hayatını kaybetmiş, Mustafa K. ağır yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

