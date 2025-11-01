Mardin'de trafik kazasında ağır yaralanan genç hastanede öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Mustafa K, tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde dün sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile motosiklet çarpışmış, kazada Veysel T. (21) hayatını kaybetmiş, Mustafa K. ağır yaralanmıştı.
