Mardin'de şehit ve gazi çocukları için gezi düzenlendi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından şehit ve gazi çocukları için gezi programı yapıldı.

Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca şehit ve gazi çocuklarının morallerinin yükseltilmesi, birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesi amacıyla kentte gezi programı düzenlendi.

Gezide çocuklara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan da eşlik etti.

Karaarslan, gezi programı dolayısıyla Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve emeği geçen herkese teşekkür etti.