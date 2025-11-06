Mardin'de apartman girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir apartmanın girişinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Fırat Mahallesi Kardelen Sokak'ta bir binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri dışarı çıktı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında elektrik panosu hasar gördü.
