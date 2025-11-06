Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de apartman girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir apartmanın girişinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 17:55 Güncelleme: 06.11.2025 - 17:55
        Mardin'de apartman girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir apartmanın girişinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Fırat Mahallesi Kardelen Sokak'ta bir binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri dışarı çıktı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında elektrik panosu hasar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

